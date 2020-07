Una grande famiglia molto riservata: l'ultima volta che abbiamo visto Angelina con quasi tutti i suoi figli è stato sul carpet di Maleficent, nel 2019

Era il 2019 quando Angelina Jolie si presentò sul red carpet di “Maleficent – Signora del male”, sequel del primo film ispirato alla cattivissima della Disney, insieme a cinque dei suoi sei figli: il mondo non li vedeva da diverso tempo tutti insieme, fatta eccezione per qualche foto rubata dai paparazzi qua e là.

Angelina Jolie figli, ecco come sono oggi

Mancava il papà, Brad Pitt: la favola dei Brangelina era terminata nel 2016 con un divorzio piuttosto burrascoso, ma negli anni in famiglia sembra essere tornato il sereno. L’unico ad avere ancora difficoltà con il padre adottivo è ancora Maddox, figlio maggiore della coppia: non era neanche presente sul carpet, ma solo perchè impegnato con il college in Corea del Sud.

A Vogue India, Angelina ha raccontato: “Ognuno è un modo bellissimo di diventare famiglia. L’importante è parlare apertamente di tutto. A casa nostra ‘adozione’ e ‘orfanotrofio’ sono parole positive. Con i miei figli adottivi non posso parlare di gravidanza, ma descrivo con molti dettagli e con amore il viaggio per incontrarli e di come è stato guardarli negli occhi per la prima volta”

E sulla separazione da Pitt: “Mi sono separata per il bene della famiglia. È stata la decisione giusta. Continuo a concentrarmi sul loro benessere. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i miei figli vedono bugie su di loro sui media, ma ricordo loro che conoscono la verità e loro stessi. In realtà, sono sei ragazzi molto forti e coraggiosi”

In un articolo scritto per la rivista Time, Angelina ha anche rivelato che gli ultimi mesi sono stati difficili per la sua famiglia, in quanto due delle sue figlie, Zahara e Shiloh, si sono dovute sottoporre ad interventi chirurgici:

“Ho passato gli ultimi due mesi dentro e fuori i reparti di chirurgia con la mia figlia più grande e giorni fa ho visto sua sorella più piccola finire sotto i ferri per un’operazione all’anca (…) Ho visto le mie figlie prendersi cura l’una dell’altra. Mia figlia più piccola (Vivienne, ndr) ha imparato a fare l’infermiera con sua sorella, e poi ha aiutato la volta successiva. Ho visto tutte le mie ragazze mollare qualsiasi cosa e mettersi al primo posto l’un l’altra. Ho sentito la loro gioia nell’essere al servizio di quelli che amano”

Una famiglia dove amore e cura reciproca sembrano essere le parole d’ordine.