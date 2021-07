Andrea Roncato su Stefania Orlando: ‘Ha venduto solo materassi’. La frecciatina per l’ex moglie

In una nuova intervista, Andrea Roncato è tornato a parlare di Stefania Orlando e le sue parole sono forti

Dopo la fine del loro breve matrimonio, Stefania Orlando e Andrea Roncato sembravano essere rimasti in buoni rapporti.

Dopo la partecipazione di Stefania al GF Vip però, qualcosa tra i due sembra essersi incrinato. Non è la prima volta che Roncato sbotta sui social contro la sua ex moglie.

Ora in una nuova intervista concessa a Nuovo, Andrea Roncato è tornato a parlare di Stefania Orlando:

“C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi […] Non sarò stato un marito perfetto, però anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia” ha dichiarato Andrea Roncato.

Tra i due purtroppo, nonostante il passato trascorso insieme, sembra esserci ancora dell’astio.