Andrea Iannone pubblica un post su Instagram ma viene ferocemente criticato e in sua difesa arriva l'amico Emis Killa

Andrea Iannone travolto dalle polemiche su Instagram per aver pubblicato delle foto che lo ritraggono sul tetto di un’auto piuttosto costosa. A far infuriare i follower del pilota motociclistico è stata più che altro la caption usata nel post. In difesa di Andrea, sommerso dalle critiche, è intervenuto il suo amico Emis Killa.

Andrea Iannone criticato su Instagram

Il post pubblicato da Andrea Iannone su Instagram è composto da tre foto che lo ritraggono, da diverse prospettive, sul tetto di una macchina di lusso, mentre fotografa il paesaggio circostante.

“Imparando ad apprezzare le cose semplici” scrive l’ex di Giulia De Lellis nella didascalia a corredo degli scatti.

Parole che, secondo molti follower, stridono con l’immagine postata. “Imparare ad apprezzare le cose semplici seduto sul tetto di un Mercedes da 200 mila euro” commenta ironicamente qualcuno.

“Grazie per il consiglio. Domani provvederò anche io a farmi una foto sul tetto della mia Ferrari, sperando di non sfondarlo…” aggiunge con sarcasmo un altro utente. “Semplici cose come una G63 AMG…” si legge ancora tra i commenti.

La difesa di Emis Killa

Stanco di leggere attacchi gratuiti al suo amico, Emis Killa è sceso in campo per difendere Andrea Iannone su Instagram.

Il rapper non ha usato parole tenere nei confronti dei soliti hater: “La didascalia fa riferimento al paesaggio. Ha scritto che apprezza le piccole cose, non che schifa le altre. Frustrati, invidiosi e ipocriti. Vi meritate la vita che fate”.

Travolto anche lui dalle critiche, poi, ci è andato giù ancora più pesante con un altro lunghissimo commento in cui manda a ‘cag**e” i suoi detrattori.