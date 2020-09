Andrea Damante beccato con Giulia de Lellis in un bar: cosa è successo tra i due

Soffiata sui Damellis: Deianira Marzano racconta che Andrea Damante e Giulia De Lellis si sarebbero incontrati a Milano: cosa è successo davvero tra i due? E che ci faceva un fotografo con loro?

Ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Sul web si susseguono segnalazioni, prontamente colte da Deianira Marzano, su un riavvicinamento tra i due. Il dj e l’influencer si sarebbero incontrati in un bar a Milano. Con loro anche un fotografo, amico di lui. I fan della coppia stanno andando in visibilio: perché Giulia e Andrea si sono rivisti?

Andrea Damante e Giulia De Lellis al bar insieme?

La soffiata arriva con un messaggio su Instagrama a Deianira Marzano. La blogger è da un po’ che si sta occupando della storia dei Damellis. Nei giorni scorsi, ad esempio, aveva riferito di una fonte che le aveva raccontato che in realtà Andrea Damante e Giulia De Lellis non si fossero lasciati, ma si sarebbero solo presi una pausa. Dopo aver deciso di andare a vivere insieme, il rapporto ne avrebbe risentito e così, racconta qualche ben informato, avrebbero deciso di allontanarsi per un po’.

I diretti interessati non hanno parlato molto della rottura e la stessa ex gieffina aveva spiegato che non aveva voglia di raccontare, per il momento, cosa stesse succedendo con il fidanzato. Ora però Giulia e Andrea si sarebbero rivisti, neanche troppo segretamente, visto che l’incontro è avvenuto in un bar di Milano. Così almeno sostiene un utente che ha inviato il messaggio a Deianira.

La notizia è vera?

La follower dell’influencer napoletana sostiene di aver visto Andrea Damante e Giulia De Lellis in un locale milanese. Lui sarebbe entrato accompagnato dal fotografo Fraizzoli, suo caro amico, con cui poco prima era in motorino insieme.

A supporto di questa ricostruzione, arriva una storia pubblicata dallo stesso professionista: un breve video che lo mostra in sella al ciclomotore proprio con il dj.

Insomma, la storia si fa sempre più appassionante: quello tra Giulia e Andrea è stato un incontro fortuito o organizzato? E che ci faceva il fotografo con loro?