Amici, arriva Chiara Ferragni nel programma? Il ruolo che vorrebbe darle Maria De Filippi 

Chiara Ferragni fa parte del cast della prossima edizione di Amici? Ecco il ruolo che Maria vorrebbe farle ricoprire, stando ad alcune indiscrezioni

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis, ma già si pensa alla nuova edizione che dovrebbe partire come di consueto dopo la pausa estiva. Proprio l’estate è il momento dei casting, in cui la produzione incontra solitamente decine di migliaia di giovani talenti pronti a mettersi alla prova per entrare nella scuola più famosa della televisione italiana.

Secondo alcune indiscrezioni, quest’anno le trattative non riguarderebbero solo la rosa di candidati a occupare i banchi della scuola, ma anche il cast formato da coach e insegnanti: si vocifera infatti che Maria De Filippi vorrebbe Chiara Ferragni a ricoprire un ruolo nel suo talent.

Maria starebbe pensando a Chiara nel ruolo di mentore per gli studenti, un ruolo che i più attenti ricordano essere stato ricoperto in passato da Alfonso Signorini.

Non si tratta quindi di un ruolo di insegnante o coach ma di una figura pronta a intervenire per spronare i ragazzi e tirarli su di morale nel caso di botte d’arresto e momenti di sconforto durante il percorso.

Per ora non c’è nessuna conferma a riguardo ma le voci si stanno facendo insistenti. Non resta che attendere per scoprire se Chiara sarà quindi coinvolta nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

Foto: Kikapress