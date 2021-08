Amici, Arisa non confermata tra i professori: la sua reazione su Instagram

Arisa non sarà presente nella prossima edizione di Amici. La sua risposta alla notizia è avvenuta su Instagram

Dagospia ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Arisa non sarà presente nella prossima edizione di Amici. Per farlo, l’autore della news, Giuseppe Candela, ha parlato di una lunga trattativa tra la produzione e la cantante “strampalata”.

Arisa ha commentato la notizia su Instagram, non gradendo l’appellativo usato nei suoi confronti:

“Io non sono sgangherata, sono un’artista […] sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Psycho sì. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi” ha scritto Arisa.

Stando alle indiscrezioni il posto vuoto dovrebbe essere colmato con una new entry: Raimondo Todaro, che abbandonerebbe così Ballando con le Stelle per la nuova avventura di Amici.