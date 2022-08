Amici 21, Nunzio e Cosmary fidanzati? Spunta l’ombra di Alex sui social: i rumors del web

Alex e Cosmary di Amici 21 si sono lasciati e ora il gossip si accende sulla ballerina e Nunzio: cosa c'è di vero?

Durante Amici 21, sono stati una delle coppie più amate della trasmissione: il cantante Alex e la ballerina Cosmary avevano fatto sognare i fan ma poche settimane fa è arrivata la notizia della rottura, e ora si accende il gossip attorno a loro.

LEGGI ANCHE : — Amici 22, spunta la data della prima puntata. Un ex allievo pronto a tornare tra i banchi?

In particolare, riportare la nuova indiscrezione è stato Amedeo Venza, che su Instagram ha condiviso una segnalazione di un utente: “Nunzio e Cosmary di Amici passano il ferragosto insieme, si vedono spessissimo. Alex dopo la rottura con lei aveva tolto il segui ad entrambi per poi riseguirli per far capire ai fan il motivo per cui si erano lasciati, su Twitter da tempo si parla di loro come coppia”.

Un altro utente ha segnalato sempre ad Amedeo Venza che “io seguo Alex da Amici e non è affatto vero che ha rimesso il segui a Cosmary, non la segue… Quindi sento puzza di bruciato. Chi ti scrive che l’ha riseguita dice il falso”.

C’è da dire che Cosmary e Nunzio hanno condiviso anche un’esperienza lavorativa insieme quest’estate, facendo entrambi parte del corpo di ballo della trasmissione musicale e itinerante “Battiti Live”, ma il loro rapporto si ferma qui o è andato oltre?

“Questo drama di Cosmary e Nunzio fidanzati e Alex che unfollowa entrambi” ha twittato un utente, “Li aveva già unfollowati a luglio, quando si erano lasciati, mi farei qualche domandina” ha scritto qualcun altro.

Foto: Ufficio Stampa Amici