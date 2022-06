Amici 21, ‘è un momento particolare’: Alex e Cosmary si sono lasciati?Cosa è successo tra i due? 

Alex Wyse e Cosmary: la storia d'amore tra il cantante e la ballerina continua oppure no?

Alex Wyse è stato uno dei cantanti più amati dell’edizione di Amici 21: il giovane ha chiuso l’esperienza nel talent come secondo classificato dietro Luigi Strangis, e ha iniziato una storia d’amore con la ballerina Cosmary.

Tra i due tutto sembrava andare per il meglio, soprattutto dopo la fine del programma: i due infatti hanno avuto occasione di rivedersi e cominciare per davvero la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Intervistato da Casa Chi, Alex però ha fatto una dichiarazione piuttosto ambigua sulla sua vita sentimentale, che ha gettato un’ombra sulla sua storia con Cosmary e allarmato i fan.

“Ma ho sentito bene? Loro due no per favore” ha twittato un utente, condividendo la clip di Casa Chi in cui Alex Wyse parla di sé e si lasciato sfuggire un “Sono cose da non dire in questo momento […] È un momento un po’ particolare”, facendo presagire una rottura tra lui e Cosmary.

“Ho appena appreso che i Cosmex sono in crisi… Vado a piangere” ha scritto un altro utente.

“È un momento particolare può significare tantissime cose e poi non sono affari nostri. Sono affari loro. Sono due persone che preferiscono tenere le cose private, li conosciamo però lo sanno solo loro cosa sia successo” ha scritto un fan su Twitter.

“La mia idea è che non hanno tempo nessuno dei due dato che stanno lavorando: lui ha gli instore, lei sta facendo le prove per Battiti, quindi è inutile che pensate sempre male, tutto qui, io li supporterò sempre. Sono sicura che stanno bene e si amano come sempre” ha precisato un altro utente.

“Perché state dicendo che tra Alex e Cosmary c’è una crisi o forse non vanno bene le cose? Io non ci voglio nemmeno pensare, loro sono una delle coppie più belle di quest’edizione e parlano i loro occhi lucidi per comprendere l’amore che li lega. I momenti no capitano” ha scritto un altro fan speranzoso di poterli rivedere presto insieme.

