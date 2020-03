Amici 19, Valentin Alexandru di nuovo nei guai: il video che lo incastra

Video inedito mostra un discutibile Valentin nella scuola di Amici 19: il ballerino è stato aggressivo e omofobo?

Aggressivo verso i compagni e omofobo. Si mostrerebbe così Valentin, ex allievo di Amici 19, in un video inedito sbucato dopo il suo abbandono del talent show. La lite in diretta con Maria De Filippi durante la scorsa puntata del serale gli è costata cara: uscita immediata dalla gara. In tanti l’aveva difeso sui social dopo la discussione con la conduttrice, ma non tutti erano a conoscenza di queste clip che consegnano un’immagine piuttosto discutibile del ragazzo.

LEGGI ANCHE: — ‘ Ho ricevuto un grande premio’, ecco cosa è successo a Valentin dopo l’esclusione da Amici

Amici 19, il video inedito su Valentin

Nel video mai andato in onda, si vede Valentin insieme agli altri ballerini di Amici 19, intenti a preparare una coreografia. Secondo l’insegnante, sia i ragazzi che le ragazze avrebbero dovuto muoversi in modo sensuale, facendo gli stessi passi.

Lui si sarebbe rifiutato categoricamente di eseguirla: “Non sono mica omosessuale” si sente esclamare nella clip. Non solo: ha inveito contro Javier che invece non aveva problemi a ballare come gli veniva richiesto.

“Tu quando balli sembri gay, anche quando parli sembri un po’ gay” ha detto Valentin al suo compagno di scuola.

Le offese

Il comportamento di Valentin all’interno della scuola di Amici 19 sarebbe stato discutibile anche nei confronti di altri allievi. Non solo le offese omofobe, ma anche atteggiamenti aggressivi e prevaricatori verso i suoi compagni.

Il video mostra come più volte si avvicini a Javier per provocarlo – “Hai problemi mentali?” -mentre quest’ultimo cerca di mantenere il controllo e gli altri provano a calmare Valentin.

Tutto inutile. A Talisa, che in quella occasione si era messo in mezzo, ha riservato parole affatto tenere: “Ma vaffanc**o anche a te! Chi ca**o sei per parlare così con me?”