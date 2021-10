Ambra Angiolini, Francesco Renga reagisce così dopo il servizio di Striscia e il post critico della figlia

Francesco Renga dice la sua dopo le polemiche sul tapiro di Striscia consegnato ad Ambra e il messaggio forte e chiaro di Jolanda Renga

Dopo le polemiche di questi giorni sul tapiro di Striscia consegnato ad Ambra Angiolini per la fine della storia con Massimiliano Allegri e il messaggio forte e chiaro di Jolanda Renga, interviene anche papà Francesco. Ma cosa avrà mai detto il celebre cantante? Andiamo a scoprirlo insieme…

Renga sui social: nessun riferimento esplicito alla Angiolini

Andiamo con ordine. Francesco Renga ha pubblicato un breve video su Instagram, senza alcun riferimento particolare alle vicende di gossip che hanno visto incrociarsi l’ex compagna Ambra Angiolini, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, Striscia la Notizia e la figlia Jolanda…

“Io non trovo Bugo… Bugo??? Oggi giornata un po’ così, ma voi non c’entrate… Volevo salutarvi! Buon lavoro a chi sta lavorando! Ora sto preparando la pappa a mio figlio, pasta al ragù, ciao!”, questo è quanto emerge dal video di Renga… Ma la sezione più interessante la possiamo trovare nei commenti.

Francesco Renga dice la sua su Jolanda dopo le polemiche su Striscia e Ambra

In tanti, infatti, hanno fatto i complimenti a Francesco Renga per l’intervento di sua figlia Jolanda in difesa di Ambra Angiolini, dopo il tapiro di Striscia.

In particolare, di fronte al commento di un utente che gli ha scritto “hai una grande figlia, che non le manda a dire ma le dice”, il buon Francesco ha lasciato una risposta semplice e diretta. Un “eggià” accompagnato dall’emoji di un cuore che fa trasparire tutto l’orgoglio di papà dell’artista!

