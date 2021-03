Ambra Angiolini su Instagram si mostra in versione gioiello mettendo in risalto le sue (poche) rughe: il messaggio è stupendo e da condividere in pieno

Ambra Angiolini ha quasi 800mila followers su Instagram da incuriosire quotidianamente e utilizza il social fotografico non solo per realizzare video divertenti, mostrare i suoi ultimi progetti o scattarsi qualche selfie con i figli, ma anche per lanciare messaggi importanti e carichi di speranza.

Ambra Angiolini e le sue rughe gioiello: fiera come Anna Magnani

Tra i post più recenti troviamo un suo primo piano di profilo mentre sorride con dei brillantini sul volto e la didascalia che recita: “Rughe gioiello…. mai uscire senza. Non coprire, brilla!”

La foto ha riscontrato il favore del pubblico che ha ricoperto l’attrice di complimenti. “Stupenda come al solito”, “Brilli sempre di più” e ancora leggiamo “Davanti a tanta bellezza muti e in religioso silenzio”.

Ultimamente Ambra è finita al centro delle curiosità dei fan su un possibile ritorno di fiamma con Francesco Renga. La Angiolini infatti ha supportato il cantante durante la 71° edizione del Festival di Sanremo e ha ‘illuso’ quanti vorrebbero vederli di nuovo insieme. La risposta alla curiosità è stata come sempre veritiera e delicata: “Siamo sempre rimasti una grande famiglia”.

Insomma, il benessere che sprigiona dalle foto in cui mette in mostra le sue preziosissime rughe, citando in qualche modo Anna Magnani, non è merito di Renga, ma della sua serenità interiore e di questo i fan della prima ora non possono che gioire!

Foto: Kikapress