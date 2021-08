Ambra Angiolini, quel commento su Massimiliano Allegri che lascia perplessi i fan: ‘beato te che ci credi’

Ambra Angiolini pubblica un video ironico sui social, scatenando qualche commento risentito su Massimiliano Allegri: ecco cos’è successo

Ambra Angiolini ha pubblicato un breve video ironico su Instagram, ma nei commenti si è parlato di tutt’altro, ovvero della relazione dell’attrice e showgirl con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. In pochi hanno capito davvero il senso del post. Ma quale sarà la verità su questa storia?

Andiamo con ordine. Ambra Angiolini ha pubblicato un simpatico video su Instagram, raccogliendo qualche commento divertito ma qualcuno risentito con lei, che prende di mira anche il suo compagno Massimiliano Allegri.

Praticamente, nel filmato comparso sui social si vede Ambra che, risvegliandosi accanto ad una persona sdraiata di spalle con al viso una maschera rosa, comincia a gridare disperata. E nella caption c’è anche la spiegazione, che dice “quando la sera prima non hai chiesto il Green Pass”.

Insomma, pochi esilaranti secondi nei quali l’ex ragazza di Non è la Rai dà sfogo alla sua ironia in maniera simpatica ed originale.

Qualcuno non ha ben compreso il video ironico di Ambra

Peccato però che qualche commento non abbia ben compreso quel video di Ambra Angiolini, prendendosela con lei e con Massimiliano Allegri con un “beato te che ci credi” che sembra tutto riferito alla persona che si trova nel letto con lei.

Peccato che si capisca benissimo che la persona che si è prestata al video e che si trova accanto ad Ambra non sia il tecnico della Juventus, ma la stessa figlia della Angiolini, Jolanda, ben mascherata per non farsi riconoscere!

