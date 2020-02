Amanda Lear, ‘mi drogavo ma non come Morgan’: la star sgancia la bomba

Amanda Lear, storica showgirl francese, durante l'intervista a L'assedio di Daria Bignardi si lascia andare ai ricordi della sua vita, ma non manca una frecciatina a Morgan, ultimamente al centro dell'attenzione per l'episodio di Sanremo.

L’Assedio – Daria Bignardi incontra Amanda Lear

Amanda Lear è stata ospite di Daria Bignardi durante la puntata de L’assedio di mercoledì e durante la chiacchierata ha sganciato una bomba proprio su Morgan. La showgirl francese, intervistata dalla conduttrice, ha raccontata la sua vita in diversi aneddoti, tra i quali uno con un riferimento proprio Morgan. Infatti la Lear ha confessato durante il programma di essersi drogata da giovane ma aggiungendo poi “mai quanto Morgan”. La Bignardi ha preferito far finta di nulla e andare avanti, ma il pubblico è scoppiato in una fragorosa risata.

La confessione in diretta

“Da giovane ero molto depressa. Eravamo a Londra e io credevo di poter cambiare il mondo, non ci piaceva la società. La depressione nasceva dalla constatazione che non riuscivamo a cambiare il mondo. In quel periodo mi drogavo, non come Morgan però, insomma!”

Amanda Lear ha parlato di quando da giovane frequentava Dalì e ricorda di come, a causa della sua depressione, faceva uso di sostanze stupefacenti. Non è mancata una frecciatina a Morgan, per cavalcare l’onda mediatica, a causa della sua ultima uscita a Sanremo. Infatti il cantante è finito sotto i riflettori a causa dell’episodio verificatosi al festival tra lui e Bugo.

I commenti dei fan

La dichiarazione di Amanda Lear a L’assedio di Daria Bignardi ha letteralmente mandato in visibilio il pubblico presente in sala, e non solo. Tantissimi i fan della cantante che hanno manifestato il loro supporto e l’ammirazione sui social. In particolare su twitter alcuni utenti hanno voluto gridare al mondo di “adorare” la Lear proprio per la sua lingua tagliente e senza peli. La Lear ha voluto farsi beffa di Morgan, al centro dell’attenzione negli ultimi giorni. Chissà cosa avrà pensato il cantate e se dovremmo aspettarci una risposta da parte sua nei confronti della Lear.