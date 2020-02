Amadeus contro il Coronavirus: ‘Aiutiamoci’. Lo spot è virale

La Rai realizza uno spot con protagonista Amadeus per sensibilizzare sul contagio da Coronavirus: il video è virale

Amadeus presta il suo volto in uno spot istituzionale realizzato dalla Rai e dal Ministero della Salute per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione del coronavirus. Il popolare conduttore, nel breve video, spiega le principali regole per prevenire il contagio anche nel tentativo di placare la psicosi scoppiata in Italia dopo i contagi scoperti nel nostro Paese.

Coronavirus, lo spot con Amadeus

Nello spot, Amadeus intende sensibilizzare gli italiani sulle buone pratiche da adottare per arginare il contagio da coronavirus.

“Tutti noi abbiamo la massima attenzione riguardo qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora, è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole. Come quella di lavarsi le mani spesso. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto, facciamolo sulla piega del gomito” spiega il conduttore.

Per le altre regole da seguire, Amadeus rimanda alla specifica sezione del sito sul Ministero della Salute, poi fa un appello ai cittadini: “Aiutiamoci l’un con l’altro. Insieme ce la facciamo” .

Aiutiamoci l'un con l'altro. #Rai, @Palazzo_Chigi e Ministero della Salute insieme per sensibilizzare alle buone pratiche quotidiane utili contro il contagio da nuovo #coronavirus. Da questa sera, sulle reti Rai, lo spot con #Amadeus ⤵️#covid19italia #coronavirusitalia pic.twitter.com/HsYHbvJx6q — Ministero Salute (@MinisteroSalute) February 25, 2020

Informare e prevenire

Lo spot per prevenire il contagio da coronavirus in cui è protagonista Amadeus è stato realizzato dalla Rai per il Ministero della Salute, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è in onda su tutti canali Rai e sui social.

La comunicazione si è resa necessaria a seguito della necessità di informare la popolazione italiana dopo i contagi registrati in alcune aree del Paese, soprattutto nelle regione del Nord.

La situazione si evolve di ora in ora ed è facile, per tutti, cedere al panico e alla psicosi, anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Evitiamo, inoltre, di diffondere fake news e facciamo riferimento esclusivamente ai canali istituzionali per avere le giuste e corrette informazioni.