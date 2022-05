Alex Belli pronto ad entrare nel cast di un noto programma di Rai 1: dove probabilmente lo rivedremo 

Alex Belli sbarca in Rai? Le indiscrezioni parlano di un primo provino già avvenuto...

Tale e Quale Show scalda i motori, sembra infatti che siano iniziati i casting per individuare i volti famosi da mettere alla prova con canto e imitazioni.

Secondo SuperGuida Tv, lo staff del noto programma targato RAI e capitanato da Carlo Conti, avrebbe già fatto alcuni casting e provato a individuare la rosa di vip da includere nella prossima edizione del fortunato game show.

Tale e Quale Show: è il turno di Alex Belli?

Tra questi è spuntato il nome di Alex Belli, reduce dalla sua chiacchierata partecipazione al GF Vip 6. L’attore avrebbe già effettuato un primo provino. D’altronde Belli ha dimostrato più volte di sapere suonare il piano forte, cantare e recitare, considerando anche la sua carriera nata con la partecipazione alla fiction italiana Vivere.

Non sarebbe la prima volta che un “gieffino” sbarcherebbe nel programma di Rai Uno: nella passata edizione in tanti ricordano le performance di Pierpaolo Petrelli, che anch’esso aveva dimostrato di possedere doti imitative non indifferenti. Che sia arrivato ora il momento di Alex Belli?

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy