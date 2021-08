Alessia Marcuzzi si mostra senza veli e intanto viene ‘corteggiata’ da …

Alessia Marcuzzi ha pubblicato su Instagram una foto senza veli che fa impazzire davvero tutti: ecco la posa provocante della conduttrice

Sui social network compare una foto senza veli di Alessia Marcuzzi che fa subito incetta di like e raccoglie i consensi di tutti i follower della divina conduttrice, compreso qualcuno che ha cominciato a “corteggiarla”. Ma di chi si tratterà mai?

Alessia Marcuzzi pubblica una foto senza veli su Instagram che fa impazzire davvero tutti. Nel frattempo, qualcuno la sta corteggiando serratamente e senza alcuna pausa. In ballo c’è il suo stesso futuro. Photo Credits: Kikapress

Alessia Marcuzzi: la foto senza veli che fa impazzire il web

Andiamo con ordine. Alessia Marcuzzi pubblica una foto senza veli su Instagram. In mezzo agli scogli, la conduttrice televisiva si è fatta ritrarre in una posa decisamente provocante, che ha fatto subito incetta di decine di migliaia di like e di commenti entusiastici.

Quale sarà il futuro di Alessia Marcuzzi?

Nel frattempo, foto senza veli a parte, Alessia Marcuzzi sta subendo un corteggiamento serrato da parte di un’altra conduttrice televisiva.

Dopo 25 anni in Mediaset, infatti, la Pinella ha lasciato le reti del Biscione e al momento si ritrova senza alcun ingaggio televisivo. Per il suo futuro, qualcuno parla dell’interessamento del gruppo Discovery, ma a quanto pare ad essere interessata a lei è soprattutto Milly Carlucci.

La celebre conduttrice di Rai Uno vorrebbe infatti portare Alessia Marcuzzi nel cast di Ballando con le stelle, ma sta incontrando una serie di feroci resistenze da parte dell’ex conduttrice di Temptation Island, dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello.

Cosa succederà adesso? Quale sarà il futuro di Alessia Marcuzzi? La vedremo davvero in Rai a Ballando con le stelle? Oppure opterà per un altro programma tv?

Photo Credits: Kikapress