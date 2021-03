Alessia Marcuzzi, la foto super sexy in albergo: il commento di Rudy Zerbi è epico Foto

Alessia Marcuzzi, il selfie in albergo in lingerie fa il boom di like e Rudy Zerbi ironizza sullo scatto bollente

Alessia Marcuzzi, reduce da una criticatissima ospitata a Che tempo che fa, ha voluto stuzzicare i suoi fan su Instagram con uno scatto in albergo che ha ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti entusiasti. Alessia Marcuzzi si mostra così su Instagram: boom di like “Metti una sera in hotel” ha scritto la conduttrice de Le Iene presentandosi in lingerie nera, posa provocante e occhiali da sole… Immediata la reazione degli utenti che l’hanno ricoperta di complimenti e inondata di quasi 70mila cuoricini. Leggi anche: >> Alessia Marcuzzi criticata su Striscia la Notizia: scoppia il caso per l’ospitata a Che tempo che fa Tra i tantissimi commenti, uno in particolare si fa notare per la sua originale epicità: quello di Rudy Zerbi che è andato controcorrente rispetto alla valanga di altri fan che si sono limitati ad esaltare il fascino della Pinella. Rudy ha ironizzato: “Come si chiama quel bellissimo orso di peluche che ha immediatamente attirato la mia attenzione?” Per il momento Alessia Marcuzzi non ha replicato al commento birichino di Zerbi, vedremo se lo farà o se posterà altri scatti super sexy per tenere i followers su di morale! Foto: Kikapress