Vi presento Luce, la mia nuova linea skincare che segue la corrente del #cleanbeauty Ecco i miei primi 4 prodotti essenziali per la nostra beauty routine: Illuminating Serum, Lifting Cream, Eyelift Cream e Regenerating Night Oil. Vi spiego brevemente perche’ ho deciso di fare una linea tutta mia. Ero sempre alla ricerca dei prodotti giusti, che idratassero e levigassero la mia pelle, ma che, allo stesso tempo, potessero proteggerla nel tempo. Dopo una lunga ricerca ho trovato il laboratorio e le persone giuste che potessero affiancarmi nella creazione dei prodotti perfetti per la cura della nostra pelle…e sono tanto orgogliosa di esserci riuscita finalmente! Ecco i principi che ci guidano: 1-NATURALE I prodotti della mia linea sono certificati biologici e sono realizzati con ingredienti di origine naturale (oltre il 98%), provenienti dalla macchia mediterranea. 2-MADE IN ITALY Tutta la filiera è stata realizzata da eccellenze italiane, dall’ideazione del prodotto fino alle materie prime! 3-SICUREZZA Tutti i nostri prodotti sono dermatologicamente testati, biologici e nickel free. Non utilizziamo nessun elemento che non segua la mia filosofia clean. 4-RISPETTO Me lo avete già chiesto in moltissimi! Come da normative europee, i prodotti Luce sono assolutamente cruelty free! Per la massima trasparenza ci tengo a ribadire che nessun cosmetico prodotto in europa può essere testato sugli animali, grazie al cielo! Ho scelto packaging riciclabili per avere il minor impatto possibile sul nostro pianeta 5-TRASPARENZA E FIDUCIA La trasparenza verso di voi è fondamentale: non prometto mai quello che non è realizzabile. Luce promuove una bellezza naturale e pulita, per valorizzare tutte le donne e tutti gli uomini. MISSIONE La missione di Luce è permetterti di valorizzare la tua unicità, apparendo ogni giorno al tuo meglio, in totale sicurezza. Il 14 Maggio, come sapete , ci sara’ un pre lancio per tutti gli iscritti a www.lucebeauty.it ….siete gia’ tantissimi, quindi vi ringrazio per la fiducia!💚🙏 #iosonoluce