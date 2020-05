Alessia Marcuzzi pubblica una foto in cui mostra in lato B invidiabile ma qualcuno si concentra sul girovita: la foto sarà ritoccata?

Uno scatto pubblicato su Instagram, un commento acido, una risposta memorabile. Ecco cosa accade sul profilo di Alessia Marcuzzi, accusata, come molte sue colleghe, di aver ricorso a photoshop per ritoccare il suo corpo nell’immagine del post. Nello specifico, ciò che viene messo in discussione nel ritratto di Alessia Marcuzzi è il girovita. La conduttrice, senza scomporsi, da del filo da torcere all’autore del commento inopportuno.

Alessia Marcuzzi girovita: fake o no?

Anche per i Vip è arrivato il 4 Maggio, la Fase 2. Anche se non è ancora possibile circolare in piena libertà, non è vietato far vagare la mente, magari nei ricordi. Ecco quindi che Alessia Marcuzzi rivela ai seguaci il suo desiderio in questi giorni: quello di poter tornare a fare il bagno al mare.

Ecco dunque un ritratto della bella showgirl intenta ad entrare in acqua. Oltre al lato B strepitoso – elogiato in vari commenti, più o meno volgari, sotto al post – alcuni utenti notano anche un altro dettaglio e rimangono sconcertati: il girovita strettissimo di Alessia Marcuzzi.

Subito un’utente interviene accusando la conduttrice di aver ritoccato la foto con photoshop:

Hai ritoccato un po’ troppo il girovita. Sproporzionato!

Osservando la foto si può notare come effettivamente la showgirl faccia mostra, in questa foto, di un vitino da vespa estremamente stretto. È normale che il dubbio possa sorgere, tuttavia bisogna anche ricordarsi quanto Alessia Marcuzzi tenga alla sua forma fisica, tanto da mostrare spesso i suoi allenamenti sui social. Dunque la conduttrice, probabilmente abituata a proteste e osservazioni di questo genere, frena immediatamente ogni polemica con una risposta memorabile:

l’ho sempre avuto sproporzionato… ho le spalle larghe.

All’utente polemica non resta che tacere, mentre un altro fan della Marcuzzi ironicamente rincara la dose rispondendo al primo commento: