Alessia Marcuzzi pubblica alcuni scatti su Instagram ma uno stupisce tutti: quel modo di incrociare le braccia lascia a bocca aperta

Conduttrice, imprenditrice e anche contorsionista? La domanda sorge spontanea dopo aver visto l’ultimo post pubblicato da Alessia Marcuzzi su Instagram, in cui mostra una foto che la ritrae in una strana posizione. I fan stanno cercando di capire se sia un fotomontaggio, ma lei, per ora, non ha ancora risposto.

Quella strana foto di Alessia Marcuzzi su Instagram

In primo piano, nello scatto condiviso sui social ci sono tre cornici colorate che custodiscono altrettante foto. Una ritrae il cagnolino di casa, un’altra riproduce dei girasoli e nella terza ci sono Alessia Marcuzzi e la figlia Mia al mare. Ed è proprio quest’ultima immagine ad aver attirato la curiosità dei follower.

La bambina avuta con Francesco Facchinetti dà le spalle all’obiettivo, è seduta sulla spiaggia e si tiene le mani dietro la schiena. Posizione simile anche per la celebre mamma, solo che tra le braccia che vanno all’indietro, Alessia stringe anche una gamba! La posa sembra del tutto innaturale: contorsionismo o fotomontaggio?

“Ma come cavolo hai messo le braccia?” chiede un utente. “Anche io cercavo di capire come ha messo le braccia o le gambe…” aggiunge qualcun altro.

Le vacanze di Alessia

Per il momento Alessia Marcuzzi non ha soddisfatto la curiosità dei suoi follower ma non è escluso che dia qualche spiegazione in futuro, magari suggerendo come assumere quella incredibile posizione.

Intanto, la conduttrice si prepara a godersi un po’ di relax estivo. Congedatasi dalla figlia, in vacanza con papà Francesco in Sardegna, pare abbia ritrovato la serenità con il marito Paolo Calabresi Marconi. I due hanno attraversato un periodo di crisi di recente, e chissà che il sole estivo non li aiuti ad appianare le divergenze….