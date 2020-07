Pioggia di critiche per Alessia Marcuzzi: tutta colpa di una foto particolare scattata in vacanza e postata su Instagram

Stare sui social, al giorno d’oggi, può essere definito un duro lavoro: qualunque cosa venga pubblicata spesso e volentieri scatena critiche, soprattutto se dietro al profilo in questione c’è un personaggio famoso.

Alessia Marcuzzi lo sa bene, perchè ci è passata molte volte: non perde però la voglia di esporsi e pubblicare scatti anche della sua vita privata, infischiandosene dei giudizi altrui. E continua a farlo anche in questo momento “particolare”, nel quale è coinvolta suo malgrado in un turbinio di chiacchiere sulla sua vita privata (ricordiamo che qualche giorno da Dagospia aveva lanciato la bomba indicando nella Marcuzzi la terza donna che avrebbe fatto scoppiare di nuovo la coppia De Martino-Belen, circostanza smentita da tutti gli interessati).

Alessia Marcuzzi foto hot: cosa scrivono i follower

Alessia Marcuzzi ha pubblicato uno scatto “particolare” dalle sue vacanze, nel quale si inquadra solo la parte inferiore del corpo, appoggiata su uno scoglio.

I commenti si sono letteralmente sprecati e la foto ha raggiunto quasi i 65mila like, con moltissime interazioni: tra i tanti complimenti, che non sono mancati, ci sono state però anche altrettante critiche.

“Ormai sei finita agli sgoccioli peccato per te se pensi di fare la cosa giusta come altre….. Libera di farlo”, scrive qualcuna, seguita da: “Perché una donna come te ha bisogno di mettere foto del genere online..? Non dovresti ormai avere una certa serenità di non aver bisogno di queste tipo di foto?” e ancora: “Ma che razza di foto è questa….cosa vuoi far vedere….rimango sempre più sbalordita….che esempio dai”

Le critiche hanno inseguito Alessia da una foto all’altra: lo scatto successivo infatti, che la ritre a mezzo busto con un cappello di paglia, “firmato” dalla figlia Mia, ha comunque scatenato polemiche anche se non era certo da considerarsi sexi.

Per ora Alessia non ha ritenuto di dover rispondere alle critiche (come le è capitato di fare in passato).