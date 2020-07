Io e te non convince e i fan di Alessandro Greco chiedono che ritorni in onda Zero e Lode: gli appelli degli utenti su Twitter

Era tornato in tv con un programma a basso costo e alto rendimento ma Alessandro Greco con Zero e Lode è andato in onda solo per una edizione. Un vero peccato, a detta di molti, che ancora oggi non si spiegano perché il conduttore non riesca a tornare in Rai. Alcuni telespettatori, insoddisfatti dell’attuale programmazione, ne reclamano il ritorno e su Twitter si moltiplicano gli appelli.

I fan chiedono il ritorno di Alessandro Greco e Zero e Lode

Quando Alessandro Greco non venne riconfermato su Rai 1 e Zero e Lode venne inspiegabilmente cancellato dai palinsesti della rete ammiraglia di Viale Mazzini, furono in tanti a insorgere.

Lo show era leggero, divertente e aveva ottenuto buoni risultati in termini di ascolti: perché chiuderlo? Il conduttore non fece grosse rimostranze, a differenza del pubblico che inondò i social con post e commenti di sdegno.

Ancora oggi, molti fan di Alessandro rimpiangono quella trasmissione che teneva compagnia subito dopo il TG1, spazio occupato successivamente per due stagioni da Caterina Balivo con Vieni da me.

Ora, in quella fascia oraria, è tornato Pierluigi Diaco con Io e te, che non sembra aver conquistato allo stesso modo i telespettatori. Tra l’altro, di recente, il giornalista romano è finito al centro di numerose polemiche per la sua presunta aggressività. Che avrebbe sfogato, di recente, contro Alberto Matano in una furiosa litigata davanti agli studi della Rai e – secondo i più maliziosi – anche in passato, verso Georgia Luzi, con la quale aveva condotto Uno Mattina nel 2010.

I commenti su Twitter

Al posto, di Diaco, si lamentano in tanti sui social, Viale Mazzini avrebbe potuto puntare nuovamente su Alessandro Greco, una ventata d’aria fresca fresca che avrebbe fatto bene all’umore e all’Auditel.

“Vorrei ricordare che in questa fascia oraria, qualche tempo fa, c’era “Zero e lode” con Alessandro Greco che la RAI ha cancellato. Perché ancora non cancella sto scempio di #ioete?” ha osservato ad esempio qualcuno su Twitter.

Ma oltre a Io e te, anche C’è tempo per non sembra convincere pubblico e addetti ai lavori. Il giornalista Giuseppe Candela, ad esempio, ha espresso un giudizio piuttosto critico nel nuovo programma mattutino di Rai1: “Guardo il programma della Falchi e di Convertini. Siamo oltre l’imbarazzo. Per dire al loro posto ci poteva stare tranquillamente uno spazio con Alessandro Greco, per dirne uno” ha cinguettato.

Un tweet che ha raccolto diversi consensi: “Ancora non mi capacito del perché Rai uno non abbia inserito nuovamente Zero e Lode nel dopo pranzo ma continui a trasmettere quel programma flop che c’è al suo posto! Alla RAI “piace perdere facile”!” ha commentato un utente.