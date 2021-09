Alessandro Cattelan nel frigo di Antonella Clerici: cosa mostra il conduttore di ‘Da grande’

Colleghi, amici e ora anche vicini di studio: Alessandro Cattelan e Antonella Clerici sono in sintonia tanto che lui sbircia nel mitico frigo

Colleghi amici e ora vicini di studio: Alessandro Cattelan e Antonella Clerici dimostrano sui social un grande affiatamento. Lei è tornata in onda con ‘È sempre mezzogiorno’, lui debutterà il 19 Settembre su Rai 1 con il suo nuovo show: ‘Da Grande‘

Un varietà in due puntate (il 19 e 26 settembre) in cui sarà un vero mattatore e accoglierà i suoi ospiti che racconteranno come sono cambiati da quando avevano 20 anni. Tra questi ci sarà anche Antonella Clerici. Che ci sia grande affiatamento tra i due lo dimostrano i post social che fanno. In uno Cattelan scherza sul fatto che ogni volta che arriva in studio per le prove del suo show, arriva un profumino di cibo da quello di Antonella cui è davvero difficile resistere, specie se si ha una fame da lupi.

Ciao @antoclerici, io arrivo in studio dopo la radio con una fame atomica e trovo sempre questo profumo di cucinato…sei crudele 😰🥵 — alessandro cattelan (@alecattelan) September 15, 2021

Nell’ultimo post su Twitter invece fa proprio un’incursione nello studio della Clerici e apre il suo frigo. Al suo interno per lo attende una ‘amara’ sorpresa:

Il frigo ieri sera faceva l’eco!! Con che cucinate oggi? Alessandro Cattelan su Twitter

