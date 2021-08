Alena Seredova, in formissima sui social: l’ex moglie di Buffon fa sognare i suoi fan

Alena Seredova è in vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi e sui social pubblica scatti che la ritraggono bellissima

Un semplice scatto che la ritrae in piscina: così Alena Seredova fa impazzire i suoi follower su Instagram. Niente pose maliziose, semplicemente lei. Bella sorridente e in splendida forma, così la ex di Gigi Buffon si mostra sui social.

In vacanza con i figli e il compagno Alessandro Nasi a Forte dei Marmi, la modella e attrice si gode l’estate. E tra uno scatto in piscina e l’altro, Alena Seredova condivide con i fan anche momenti di una estrema dolcezza che la ritraggono con la piccola Vivienne Charlotte avuta proprio dal nuovo compagno un anno fa.

Immagini che sono state gradite dai follower di Alena con alcuni che non hanno mancato di sottolineare quanto siano belle e le donino le curve della maternità.

Crediti foto@Kikapress