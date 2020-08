Grigliata di Ferragosto per Alena Seredova che pubblica una foto su Instagram davanti alla brace, ma con lei c'è la figlia ed è polemica

Che Ferragosto sarebbe senza la tradizionale grigliata? Anche Alena Seredova ha rispettato la tradizione, arrostendo la carne alla griglia, come mostra la foto condivisa su Instagram. Nello scatto non manca la figlia nata da pochi mesi, la cui presenza accanto al barbecue però ha fatto storcere qualche naso. Sebbene il ritratto mamma-figlia abbia conquistato i fan per la sua dolcezza, qualcuno non ha mancato di rimproverare l’ex modella.

LEGGI ANCHE–> Hai mai visto la sorella di Alena Seredova? L’incredibile somiglianza

Alena Seredova criticata per la foto davanti alla griglia

Nella foto che Alena Seredova ha condiviso il giorno di Ferragosto su Instagram, si mostra mentre è intenta ad arrostire la carne alla griglia, in mezzo al verde. Con lei, anche la piccola Vivienne Charlotte, nata a fine maggio. La piccola, frutto dell’amore con il compagno Alessandro Nasi, se ne sta accucciata nel suo morbido marsupio, indosso alla dolce mamma.

Lo scatto, molto apprezzato dalla gran parte dei fan, ha suscitato però qualche critica. In particolare, in molti si sono detti preoccupati per la vicinanza della bambina al barbecue. “La piccola può inalare fumo, siete troppo vicini alla brace” nota ad esempio una utente con apprensione

Ma c’è anche chi ritiene che non sia stata davvero Alena a occuparsi della grigliata e, smorzando le critiche apparse tra i commenti, fa notare che “sarà solo per la fare la foto, non è così sprovveduta”.

Alena non nuova alle critiche su Instagram

Non è la prima volta che Alena Seredova pubblica una foto che scatena polemiche tra gli utenti. Di recente, qualcuno, ad esempio, ha avuto persino da ridire sul suo aspetto fisico post parto. In quella occasione, però, l’ex modella ha risposto per le rime al suo hater, difendendo il suo diritto alla normalità.

In passato, invece, fu uno scatto in compagnia dei due figli nati dal precedente matrimonio con Gianluigi Buffon a scatenare commenti feroci. La colpa di Alena? Non aver stirato la divisa scolastica ai ragazzini. Anche in quel caso, la replica piccata della Seredova non tardò ad arrivare.