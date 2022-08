Alena Seredova, famiglia allargata con Buffon? Ecco come risponde alla domanda di un fan: cosa dichiara su IG

Alena Seredova, prossima al matrimonio con Alessandro Nasi, risponde alle domande dei fan su Instagram e torna sul tema della famiglia allargata

Alena Seredova, su Instagram, torna a rispondere ad alcune domande poste dai fan. È spuntato così nuovamente il tema della “famiglia allargata”.

Alla domanda: “Famiglia allargata, cosa ne pensi? Io non so gestirla, il mio compagno vorrebbe”, Alena Seredova ha risposto spiegando che non esiste una formula magica che vada bene per tutti. “Dipende dai componenti che creano una situazione. Io non sono una fan della famiglia allargata in generale. L’importante è andare d’accordo”.

Oggi Alena ha ritrovato la felicità al fianco del suo compagno, Alessandro Nasi, da cui ha avuto la sua terza figlia, Vivienne Charlotte, dopo i due figli avuti dall’ex compagno Gigi Buffon. A proposito di matrimonio, la showgirl ha dichiarato: “Stiamo lavorando sulla data in base ai vari impegni dei nostri amici del cuore”

Tempo fa si era già espressa a riguardo, dichiarando che “L’idea della famiglia allargata è contro la mia natura”. La domanda giungeva anche in quel caso da un fan su Instagram, e Alena, senza peli sulla lingua, aveva espresso le sue perplessità contro l’idea di una famiglia che mantiene certi tipi di legami con gli ex partner. Nel suo caso, a mantenere saldo il rapporto con l’ex Buffon ci sono comunque i due figli, Louis Thomas e David Lee.

