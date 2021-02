‘Buffon non capisce di donne’, la replica di Alena Seredova al commento del fan su Instagram

Alena Seredova manda in visibilio i fan con uno scatto super natural su Instagram. Apprezzamenti dai fan che le scrivono “Buffon non capisce nulla di donne”

Alena Seredova su Instagram: la foto che conquista tutti

Mamma di Vivienne Charlotte da giugno, Alena Seredova condivide con i suoi followers scatti familiari della piccola insieme ai fratelli maggiori David Lee e Thomas, ma non rinuncia a qualche selfie che, ovviamente, esalta i fan più sfegatati della ex modella ceca.

Con un filo di trucco e lo sguardo intenso, la compagna di Alessandro Nasi ha fatto il pieno di like e complimenti con l’ultimo scatto.

Tra i tanti ammiratori che hanno lasciato un pensiero sotto l’immagine, c’è anche chi non ha paura di tirare in ballo il suo ex marito Gianluigi Buffon: “Buffon non capisce un ca**o di donne”.

Come ha risposto Alena Seredova alle parole del fan

Alena, evidentemente inorgoglita da questo commento, ha risposto al seguace con una faccina sorridente: i complimenti, lo sappiamo bene, fanno piacere a tutti…

Nel caso di Alena Seredova e Buffon, il sottinteso paragone con la compagna Ilaria D’Amico sa tanto di vittoria per la bella showgirl e attrice che, da quando si è separata dal portiere, ha sempre evitato polemiche e piano piano ha ritrovato la serenità e una nuova felicità.