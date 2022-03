Aldo Montano, cosa aveva scritto la moglie russa sulla guerra in Ucraina prima della bufera sul suo parere su Putin

Fa discutere un commento social di Olga Plachina, moglie russa di Aldo Montano, riguardo alla guerra in Ucraina. Ecco cosa ha scritto

Stanno facendo discutere moltissimo le dichiarazioni di Olga Plachina, moglie russa di Aldo Montano, sulla guerra in Ucraina e sul presidente russo Vladimir Putin. Ma cosa avrà mai scritto sui social l’atleta 25-enne?

Andiamo con ordine. Olga Plachina, velocista russa e moglie di Aldo Montano, si è espressa sui social sulla guerra in Ucraina. In un commento postato su Instagram ha dato una sua interpretazione dei fatti, esprimendo anche un parere su Putin.

“Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice. Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice”, ha scritto l’atleta su Instagram.

Ma il messaggio continua: “Purtroppo nessuno di noi (ucraini, russi, italiani) sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa”.

Cosa aveva scritto Olga Plachina qualche settimana fa

Subito su Olga Plachina sono piovute critiche ed offese per quel suo parere (o presa di posizione) su Putin espresso online. Molti l’hanno accusata, altri invece hanno difeso la sua opinione. Non tutti, però, hanno letto quello che pensa della guerra in Ucraina.

Tra un attacco e l’altro, in molti non si sono resi conto che qualche settimana fa la stessa Olga Plachina aveva scritto: “Sono una cittadina russa e so che i cittadini russi non vogliono questa guerra. Purtroppo la gente comune non viene ascoltata. Amiamo l’Ucraina, è come una sorella per noi. Quindi non criticate l’intero paese in questa situazione, tutto è stato deciso da una sola persona“.

Aldo Montano, dal canto suo, non ha commentato le parole della moglie che, nonostante sia una ragazza russa, sembra aver ampiamente chiarito la sua opinione sulla questione, per quanto controversa.

