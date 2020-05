Alberto Matano nasconde di essere fidanzato? L'occhio di falco dei suoi followers su Instagram hanno colto un dettaglio che svela la verità

Di Alberto Matano non si sa molto. Attivo sui social ma molto riservato, il giornalista e conduttore de La vita in diretta fa strage di cuori su Instagram (in tutti i sensi). Dunque i fan si chiedono: Alberto Matano è fidanzato? L’ultima foto pubblicata sul suo profilo scatena il gossip.

Colazione per due: Matano al centro del gossip

Cosa c’è di meglio di una bella colazione per dare inizio alla domenica? Alberto Matano posa di fronte a due invitanti granite al caffè con panna e brioche. Un apprezzatissimo dono dei vicini di casa e un definitivo addio alla dieta! Il post fa incetta di cuoricini, indirizzati sia alla golosa colazione sia al sorriso sornione del conduttore.

È impossibile non notare la colazione per due! Alberto Matano non mangerà di certo due granite e due brioches. I followers sono attentissimi e non vedono l’ora di scoprire la verità. Si fa avanti anche Rita Dalla Chiesa, che chiede curiosa: “Scusa ma l’altro caffè per chi è?”

Prontissimo, Alberto Matano replica:

È per te! Arrivo a prendermelo!

A questo punto i followers si scatenano:

Infatti colazione per due; mi sa la stessa persona che fotografa Gatta ci cova… Stavo per chiedere la stessa cosa…

Qualcuno difende la riservatezza di Matano:

Un poco di discrezione non guasterebbe

LEGGI ANCHE >> — Gaffe a luci rosse a La vita in diretta per Alberto Matano: l’errore piccante del conduttore

In realtà è stato lo stesso conduttore a rivelare, mesi fa in una intervista al settimanale Chi, di avere una relazione da qualche anno. Dunque Alberto Matano è fidanzato; preferisce, però, mantenere il riserbo. Cosa che sembra davvero difficile di questi tempi, con il popolo dei social sempre all’erta per cogliere ogni minimo indizio sulla vita dei propri beniamini televisivi.

Alberto Matano sembra essere a suo agio in questa situazione; sempre nell’intervista a Chi ha detto che renderà pubblici i dettagli della sua storia solo quando avverrà qualcosa di “importante”. Staremo a vedere!