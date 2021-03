Alba Parietti pubblica una foto di una passeggiata allargata e piovono le critiche 'smettetela di prenderci in giro'

La foto di una passeggiata si trasforma in una polemica social: è quanto successo sul profilo Instagram di Alba Parietti. La showgirl ha pubblicato uno scatto che immortala suo figlio Francesco insieme a Tommaso Zorzi (e a Natalia Paragoni, Andrea Zelletta, Cristina Tomasini). A far storcere il naso agli utenti è stata non solo l’immagine in se per se ma anche al didascalia che l’ha accompagnata.

LEGGI ANCHE:– Tommaso Zorzi battuto dalla sorella, il colpo basso

“Passeggiata con il Venghi tra congiunti, la foto l’ha scattata naturalmente il Venghi”

Quel congiunti non è piaciuto a molti, visto che non è proprio così. Il rimprovero maggiore è quello di non avere rispetto per chi osserva le regole ed è isolato da quasi un anno.

“Congiunti nn sapevo che siete una famiglia ingrandita bha nn ho parole” commenta un utente a cui fa eco un altro:

“Non vedo congiunti, vedo amici che passano la domenica insieme fregandosene delle normative, noi popolo umile chiusi in casa x far si che loro che si ritengono intelligenti si prendano gioco delle persone che magari manifestano affetto.ora mi sembra davvero un oltraggio alla nostra intelligenza.mi fa orrore chi si prende la briga di oltraggiare la buona educazione dei più. Fate buon pranzo alla faccia nostra, mi auguro che le persone si accorgano presto di che pasta siete fatti voi cosiddetti vipppssss. Ci sono tanti personaggi che fanno la differenza da mettere like, non voi di certo.”

“Se la smetteste di prenderci in giro, non sarebbe male… C’é gente che é ISOLATA da UN ANNO grazie a chi se ne strafotte delle regole, o le raggira… A noi comuni mortali tutto questo non é concesso, se aveste almeno il buon senso di non pubblicare certe foto e di evitare scuse ridicole… per un motivo o per l’altro, voi potete tutto… Dai, Alba, almeno Lei…”

Un utente dalla Germania racconta che lì i ragazzi hanno trovato il modo di raggirare il divieto: escono in 6 anche tutti ragazzi e se vengono fermati dichiarano di essere coppie e quindi congiunti. Qualcuno poi fa notare che sono tutti fuori per motivi di lavoro, perché se Alba ha scritto ‘passeggiata’ Tommaso in una stories ha detto che si trattava di un incontro di lavoro.

Crediti foto@Kikapress