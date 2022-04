Aggiornamento matrimonio Lulù e Manuel: cosa rivela la ‘fatina’ a Dayane Mello 

Lulù e Manuel: la storia d'amore continua. Dayane Mello chiede come va tra loro e Lulù svela qualche particolare in più

Durante l’ultima diretta streaming di Pupa Party, ovvero il commento social de La Pupa e il Secchione (che va in onda su Italia 1 tutti i martedì sera), Lulù Selassié ha avuto modo di raccontare qualcosa di più su di lei e sulla sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo.

Lulù e Manuel si sono conosciuti e innamorati dentro la casa del GF Vip e ora continuano la loro storia lontano dalle telecamere, durante Pupa Party ha spiegato: “Avendo vissuto quasi 6 mesi nella stessa casa, essendoci visti in ogni condizione, per me è come se fossi già abituata a stare davanti a lui in ogni tipo di condizione. È stata una cosa naturale e bella”.

Lulù e Manuel: la storia d’amore continua, le conferme durante il Pupa Party

Dayane Mello ha provato a fare un passetto in più, azzardando una domanda sulla loro vita privata e sul possibile futuro matrimonio: “State vivendo insieme?”, Lulù ha confermato: “Sì sì, viviamo insieme”.

Su Twitter, i fan hanno seguito con interesse commentato le risposte di Lulù: “Il matrimonio… Dayane se non lo sai sono già marito e moglie Lulù e Manuel”, “Dayane curiosona che chiede della prima notte di Lulù e Manuel”, hanno scritto alcuni.

Altri invece hanno notato le continue attenzioni della ‘fatina’ Lulù verso il suo Manuel: “Lulù non ce la fa a non guardare Manuel per più di un secondo”, “Lulù che passa la metà del suo tempo girata a sentire i feedback di Manuel” hanno scritto altri utenti su Twitter.

