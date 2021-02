Nuove e sprezzanti dichiarazioni quelle rilasciate da Giancarlo Magalli sul conto di Adriana Volpe: il conduttore ha tirato in mezzo anche Stefania Orlando

Sulle pagine di Nuovo TV Giancarlo Magalli è tornato a dire la sua su Adriana Volpe con cui in passato ha avuto qualche mirabile screzio (per usare un eufemismo) che li hanno portati persino in tribunale.

Magalli su Adriana Volpe: l’accusa

Il conduttore de I fatti vostri ha fatto sapere che la ex collega Rai non ha mai avuto un buon rapporto con gli altri volti femminili perché – stando alle sue parole – era solita soffiare loro il posto:

“In genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione: lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in Famiglia”.

Strano il rapporto con Stefania Orlando, con cui adesso Adriana Volpe ha una buona amicizia. In passato, però, le due non erano così legate, come ha svelato Magalli al magazine.

Il conduttore mette Adriana Volpe contro Stefania Orlando?

“Per quello che so, e so di sapere la verità, per un po’ di tempo Stefania non l’ha molto sopportata e non erano amiche”.

LEGGI ANCHE: — Il commento di Adriana Volpe su Instagram per Stefania Orlando: cosa le ha scritto

Adesso evidentemente le cose sono cambiate e la Volpe ha fatto sapere a Gay.it che la collega e amica ha deciso di intraprendere il suo percorso nella casa del GF VIP dopo aver visto Adriana nella scorsa edizione.

Foto: Kikapress/Gentile concessione Ufficio Stampa Endemol Shine Italy