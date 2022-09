La vita in diretta, Adriana Volpe lancia frecciatina velenosa a Sonia Bruganelli? Francesca Fagnani la stuzzica in diretta

Adriana Volpe lancia una frecciatina assai poco velata a Sonia Bruganelli? Ecco cosa ha detto esordendo come opinionista a La Vita in Diretta

Adriana Volpe è tornata in televisione, facendo un nuovo esordio in Rai come opinionista de La Vita in Diretta e non risparmiando una frecciatina che sembra diretta alla sua ex collega del GF Vip, Sonia Bruganelli. A smascherarla è stata Francesca Fagnani. Ma cosa avrà mai detto l’ex conduttrice de I Fatti Vostri?

Adriana Volpe e la frecciatina a Sonia Bruganelli sul jet privato

Andiamo con ordine. Opinionista della nuova edizione de La Vita in Diretta, Adriana Volpe si è subito buttata nella mischia insieme alle nuove colleghe Francesca Fagnani, Rita Rusic e Anna Pettinelli.

Ad un certo punto, in studio si è parlato di Vip che ostentano la propria ricchezza, tanto che Alberto Matano ha parlato del jet privato. Un argomento che Adriana Volpe non poteva non cogliere al balzo, tanto da gettarsi in una frecciatina assai poco velata.

“A proposito dei jet – ha dichiarato – Ma io dico, ma non pubblicate queste cose. Che poi cosa fanno queste? Fanno vedere che hanno i piedi messi sul sedile, che stanno tutte sdraiate. Così distese sulla poltrona. Poi che sbocciano mentre viaggiano. Chi posta un viaggio privato vuol far vedere le comodità di cui usufruisce. Hai i soldi per avere un aereo privato? Mi va benissimo. Se non li hai rubati devi spenderli come meglio credi. Però l’ostentazione è fastidiosa per la gente. Sì, è questo che infastidisce il pubblico“.

Francesca Fagnani ‘smaschera’ Adriana? Era davvero una frecciatina per la Bruganelli?

“Qui però c’è un riferimento. A chi ti riferivi? Sì, alla Bruganelli dai. Si parlava di lei…”, ha subito ribattuto Francesca Fagnani, notando le parole della collega.

Adriana Volpe ha cercato di negare che quelle parole fossero rivolte a Sonia Bruganelli. Ma poi ha aggiunto: “Di chi parlo? Non lo so… Andiamo sui social e guardiamo chi lo fa“.

Riferimento casuale? Difficile crederci fino in fondo…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset