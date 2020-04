Seguendo i profili Instagram di Adriana Volpe e del marito Roberto, è chiaro che i due non sono insieme e che stanno passando separatemente la loro quarantena: scelta volontaria o obbligata?

Da quando Adriana Volpe è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, si parla moltissimo della sua vita matrimoniale: Andrea Denver, suo collega di reality, sembrava molto preso da lei e il marito Roberto Parli si è parecchio ingelosito. Adriana è entrata anche in polemica con la produzione del reality, ma alla fine tutto sembrava essersi risolto per il meglio.

Adriana Volpe Roberto Parli, quarantene separate

Purtroppo il suocero di Adriana è venuto a mancare e lei ha lasciato il GF in anticipo per stare vicino alla famiglia: questo sembrava dire chiaramente che fra lei e il marito, nonchè padre della sua Giselle, tutto era tornato alla normalità.

Finito il Grande Fratello ed iniziata la quarantena, però, i fan di Adriana (e un nutrito fandom che fa il tifo per lei e Denver insieme) non hanno potuto fare a meno di notare che la conduttrice e il marito stanno conducendo quarantene separate.

Bisogna chiarire che Adriana e Roberto hanno sempre condotto una relazione “a distanza”, indotta dal fatto che lui lavora in Svizzera e lei a Roma: quando è morto il suocero anche Adriana si è trasferita in Svizzera, ma poi a quanto pare è tornata a Roma con la figlia e si trova ancora lì, come testimoniano anche le dirette social che sta facendo con amiche e colleghe.

Adriana e Roberto, cosa succede?

Il settimanale “Chi” ha commentato così la situazione fra Adriana Volpe e Roberto Parli: “Adriana e Roberto stanno vivendo un momento di sofferenza. Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato. Ma la franchezza di entrambi sarà un punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”

In questo momento difficile per tutti è naturale cercare di unirsi e stare insieme, per cercare conforto almeno in famiglia: decidere di passare la quarantena separati fra marito e moglie sembra un segnale chiaro. O si è trattato di una scelta obbligata? Staremo a vedere cosa succederà fra i due.