Adriana Volpe, addio al marito Roberto Parli: Andrea Denver si fa sotto con questo post?

Adriana Volpe e Roberto Parli si sono detti addio? Dopo questa rivelazione di gossip arriva un post di Andrea Denver che sembra dedicato proprio alla conduttrice tv…

Arriva una novità che in tanti stavano aspettando: Adriana Volpe e Roberto Parli si sono detti addio. A quanto pare la coppia – sposata dal 2008 – sarebbe scoppiata definitivamente dopo i tanti rumors che la circondavano a partire dalla partecipazione della conduttrice tv al GF Vip… Ora, però, pare proprio che Andrea Denver sia pronto a farsi sotto per la bella Adriana!

Adriana Volpe e Roberto Parli si sono detti addio: tra i due è finita

Andiamo con ordine. A dare lo scoop sulla fine di questa storia è stato il settimanale Chi, che nelle sue Chicche di Gossip scrive: “Adriana Volpe è tornata single. Tra la conduttrice è l’ex marito Roberto Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia”.

La loro crisi, evidentemente, non si è mai appianata, al punto che Adriana Volpe e Roberto Parli si sono detti definitivamente addio.

Andrea Denver torna alla carica per Adriana Volpe?

Fin qui tutto bene… se non fosse che Andrea Denver – molto vicino ad Adriana ai tempi del GF Vip – sembra tornato a farsi sotto, mandando un messaggio su Instagram che in molti stanno giudicando dedicato proprio alla conduttrice.

Il bell’Andrea ha infatti postato sui suoi social un video nel quale si mostra in intimo mentre esce dal letto, mandando un ideale bacio a tutti i suoi fan (e magari proprio ad Adriana Volpe)…

Roberto Parli su Instagram: “Sto meditando”

Come andrà a finire? I due si metteranno finalmente insieme? Non lo sappiamo, ma nel frattempo anche Roberto Parli ha deciso di mandare un messaggio via social, che fa capire che l’imprenditore ha voglia di qualcosa di nuovo.

“Oggi relax – ha scritto su Instagram – Please don’t call me… sto meditando”. Cosa avrà mai voluto dire con quel messaggio? Roberto Parli starà meditando sull’addio ad Adriana Volpe? O sotto c’è dell’altro?

