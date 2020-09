Antonella Elia accusa Adriana Volpe di essere un'amica fasulla, ma la conduttrice replica con un video su Instagram e la smentisce

Volano stracci tra Antonella Elia e Adriana Volpe. La prima, impegnata come opinionista al GF Vip 5, ha rilasciato una intervista a TV Sorrisi e Canzoni, in cui parla della seconda che non ha affatto gradito. L’ex ragazza di Non è la Rai, secondo la conduttrice ha raccontato falsità sul suo conto e in un video su Instagram, replica alle accuse rivoltele.

Antonella Elia accusa Adriana Volpe

Partiamo dal principio. Adriana Volpe e Antonella Elia sono diventate amiche durante la scorsa edizione del GF Vip. Entrambe hanno partecipato come concorrenti e sembrava essere nato un bel legame tra le due. Un rapporto finto, secondo Antonella, che si sarebbe interrotto dopo il reality. Al settimanale che l’ha intervistata, infatti, ha raccontato:

“Una volta fuori dal nostro GF Vip le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie e non mi ha mai risposto. L’ho chiamata per vederci una sera e non ha mai tempo… L’amicizia è una cosa seria… Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi sparlano di te…”

La replica di Adriana

Dopo aver letto l’intervista di Antonella, Adriana Volpe ha deciso di replicare alle accuse con tanto di prove. In un video pubblicato su Instagram, la conduttrice di Ogni Mattina mostra persino le chat di Whatsapp con l’ex gieffina. Messaggi, che secondo Adriana smentiscono quanto affermato da Antonella.

La Volpe, infatti, proprio in merito alla questione smalto sollevata dalla Elia, fa vedere e ascoltare diversi messaggi in cui le due si confrontano sulla procedura da seguire. Non solo: Adriana rifiuta di passare per chi non ha tempo per le amiche e fa vedere altri messaggi inviati ad Antonella in cui la invita a uscire insieme.

Insomma, tra le due chi sta raccontando qualche bugia?