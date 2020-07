Adriana Volpe, marito abbracciato ad una sexy cantante: il video non passa inosservato. Ecco chi è in realtà

Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, è stato immortalato mentre balla e canta a torso nudo, abbracciato ad una giovane e sexy cantante latina. Ecco come stanno veramente le cose.

Il gossip su Adriana Volpe è sempre qualcosa di straordinario. Dal “flirt” con Andrea Denver all’eterna lotta con Giancarlo Magalli, la conduttrice di Ogni Mattina trova sempre il modo per far parlare di sé. Stavolta però spunta un video del marito Roberto Parli abbracciato ad una bella, giovane e sexy cantante: come l’avrà presa Adriana Volpe? Si tratta di tradimento?

Il marito di Adriana Volpe abbracciato con una sexy cantante: il video

Andiamo con ordine. Sul suo profilo Instagram, Roberto Parli è comparso un video girato in un locale di Lugano nel quale lo si vede a torso nudo, abbracciato alla giovanissima cantante Stefany, l’interprete del brano Muaa. La caption della foto parla di “Serata karaoke. Live section con la cantante in live”.

Ma come mai Roberto ha pubblicato questo video insieme a questa bellissima ragazza? C’è qualcosa che non va con Adriana? Oppure si tratta solo di un modo per far festa?

I commenti sotto il video: “meglio di quella attempata di Adriana Volpe”

Nei commenti qualcuno si diverte, scrivendo cose come: “Bravo Roby! Molto meglio di quella attempata di tua moglie. Complimenti!”. Oppure anche un commento che recita: “Divertiti, come ha fatto Adriana Volpe al GF”.

Ebbene, sorpresa delle sorprese, la sexy cantante che in quel video sta abbracciata con il marito di Adriana Volpe, in realtà, sembra essere la nipote di Roberto Parli. O, almeno, questo è quello che si legge in tanti commenti…

Inoltre, su Instagram la bella Stefany è seguita sia da Roberto che da Adriana, a confermare che potrebbe essere proprio così. Insomma, nessun tradimento vero o presunto: il buon Roby Parli resta fedele alla sua bella Adriana Volpe!

Foto: Kikapress