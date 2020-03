Una vacanza al caldo per lasciarsi alle spalle l’emergenza coronavirus. È quanto ha deciso di concedersi Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, che porterà con […]

Una vacanza al caldo per lasciarsi alle spalle l’emergenza coronavirus. È quanto ha deciso di concedersi Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, che porterà con sé anche la figlia Gisele. Così mentre in Italia l’allarme sale e la moglie è reclusa nella casa del GF Vip, lui e la bambina staccheranno la spina per un po’. Allontanandosi dal focolaio del COVID 19 e anche dal gossip.

Marito e figlia di Adriana Volpe ‘scappano’ dal coronavirus

Le scuole sono chiuse, la vita sociale è praticamente azzerata e la diffusione del coronavirus in Europa sembra inarrestabile. Non sembra proprio il momento ideale per andare in vacanza, ma il marito di Adriana Volpe ha deciso di fare le valigie e di portare la figlia sotto il cielo della Costa Rica.

Ad annunciarlo sui social è stato lui stesso, condividendo alcuni video in cui mostra anche la piccola Gisele. Per riempire le giornate, la bambina fa Yoga, un bagno nella piscina coperta di casa e poi via in sauna con papà. Poi, si parte.

“La nostra sauna prima di partire per la Costa Rica” dicono all’unisono il marito e la figlia di Adriana Volpe nella breve clip. “Scappiamo dal…?” chiede Roberto. “Dal monto intero!” risponde Giselle, mentre il papà la corregge – “dal coronavirus” – e aggiunge: “Andiamo al caldo!”

Verso la Costa Rica

Proprio nei giorni scorsi, la produzione del GF Vip ha permesso alla conduttrice di avere un contatto con la famiglia per motivi personali. Può darsi che ad Adriana sia stato comunicato del viaggio dei suoi cari al di fuori dall’Italia.

Roberto si allontanerà così dal pericolo del contagio ma allo stesso tempo proverà a lasciarsi alle spalle anche il gossip piombatogli addosso nelle ultime settimane: l’amicizia della moglie con Denver e le insinuazioni di Antonio Zequila non gli hanno regalato sonni sereni.

E poi quella lettera che ha voluto scrivere alla moglie e che ha sollevato polemiche in rete, tanto che l’uomo ha disattivato i commenti dai suoi post sui social per evitare ulteriori insulti.