Adriana Volpe si mostra su Instagram mentre balla in costume da bagno: per lei tanti complimenti e qualche critica. Lei risponde così

Weekend all’insegna del relax per Adriana Volpe che si mostra in tutta la sua bellezza su Instagram. La conduttrice di Ogni Mattina si è concessa una giornata di spensieratezza in un parco divertimenti acquatico, sfoggiando una forma fisica perfetta. L’ex gieffina ha fatto incetta di complimenti anche se non sono mancate le punzecchiature dei soliti hater. Ai quali Adriana ha risposto però per le rime…

Adriana Volpe in costume da bagno su Instagram

Se la chiamavano The Body (il corpo) un motivo ci sarà. E in effetti, il video postato da Adriana Volpe su Instagram è inequivocabile: la silhouette della conduttrice è invidiabile.

Eccola mentre ride e simula un balletto davanti all’obiettivo dello smartphone, nel suo costume intero viola che mette ancor più in risalto le sue forme. E poi i capelli sciolti, senza piega e gli occhiali da sole a specchio che coprono lo sguardo ma non il suo inconfondibile sorriso.

Insomma, una giornata di leggerezza, dopo una settimana piuttosto pesante che l’ha vista protagonista di un duro botta e risposta con suo nemico televisivo di sempre, Giancarlo Magalli.

Adriana asfalta l’hater

I fan di Adriana Volpe sono andati in visibilio dopo averla ammirata in quella breve clip su Instagram e molti utenti l’hanno riempita di complimenti. A un certo punto però è spuntato qualche commento critico, in cui si mette in dubbio la sua sincerità. “È tutta una finzione, si vede lontano un miglio che non è serena” ha scritto ad esempio qualcuno.

Un altro follower la pensa allo stesso modo e attribuisce il presunto malessere della Volpe “ai pessimi ascolti, le voci con Denver, la crisi col marito”. In più le viene rinfacciato di parlare sempre di famiglia – “diceva era la sua forza” – e di non mostrarsi più sui social con i suoi affetti più cari. “Chi le ha creduto ha smesso di crederle” chiosa.

Immediata la replica di Adriana che con il suo proverbiale savoir-fair, zittisce tutti: “Fattene una ragione, io sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita. Essere astioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia per tutti, anche per te”.