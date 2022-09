La vita in diretta, Adriana Volpe sul divorzio Totti-Blasi: ‘Ho visto Ilary molto magra’. Cosa racconta in diretta

Esordendo come opinionista nella nuova edizione de La Vita in Diretta, Adriana Volpe si mostra particolarmente preoccupata per Ilary Blasi. Ecco cosa ha dichiarato.

Adriana Volpe è una nuova opinionista de La Vita in Diretta e, nel suo ritorno in Rai, ha esordito con il botto esprimendosi sulla questione della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Ma cosa avrà mai detto il celebre volto televisivo sulla coppia scoppiata più chiacchierata dell’estate 2022?

LEGGI ANCHE :– Ilary Blasi, quel dettaglio della mano dopo la separazione da Totti che non passa inosservato: ‘perchè sono due?’

La Vita in Diretta: Adriana Volpe dice la sua su Ilary Blasi

Andiamo con ordine. Alla prima apparizione stagionale a La Vita in Diretta, Adriana Volpe è entrata a gamba tesa sull’argomento del giorno, ovvero la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

L’opinionista del programma di Rai Uno si è espressa con una certa preoccupazione, rivelando esattamente ciò che pensa sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi.

“Io ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e tanto tesa – ha dichiarato – Nel senso, credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che se secondo me è molto più complessa di quello che sembra“.

Il pensiero dell’opinionista sui figli di Ilary e Francesco

Poi il suo pensiero si dirige a Cristian, Chanel e Isabel: “E mantenendo il focus sui figli, se ci dovesse essere il trasferimento di Ilary a Milano, si pone il problema del trasferimento dei bambini. Quindi è là che interverrà in maniera importante l’avvocato di Totti. Cercheranno di garantire che i figli possano vedere agilmente sia il padre che la madre. Però logisticamente, se ci sono 500 km di distanza, la cosa diventa certamente più complessa”.

Un intervento piuttosto puntuale il suo, sulla separazione non facile tra una coppia storica come quella formata tra Ilary e Francesco che ora vive dinamiche assolutamente inedite e non prive di risvolti difficili da esplicare, uno su tutti appunto quello dei figli.

E voi? Su Ilary Blasi la pensate come Adriana Volpe? Oppure si tratta di una situazione meno complicata di come l’ha posta l’opinionista de La Vita in Diretta?

Photo Credits: MNComm