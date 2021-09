Adriana Volpe, l’ex marito commenta furioso il post con Signorini? L’opinionista costretta a cancellare tutto

L’ex marito di Adriana Volpe commenta in maniera feroce la sua foto con Alfonso Signorini, imputandole le sofferenze della figlia

In attesa di tornare al Grande Fratello Vip in veste di opinionista, Adriana Volpe ha pubblicato una foto sui social insieme ad Alfonso Signorini, sotto la quale è comparso uno sproloquio attribuibile al suo ex marito, Roberto Parli. Ma cosa avrà mai scritto l’uomo?

Adriana Volpe: l'ex marito commenta in maniera feroce la sua foto con Alfonso Signorini, imputandole le sofferenze della figlia. Cosa è successo?

Andiamo con ordine. L’opinionista del prossimo GF Vip ha postato su Instagram una sua foto insieme ad Alfonso Signorini, su una pista di atletica e la caption ‘mai prendersi troppo sul serio’.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che l’ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, avrebbe scritto una serie di commenti sconclusionati che tirano in ballo la loro unica figlia, Giselle.

“Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni”, ha scritto nel primo commento. Ma gli altri non sono da meno: “Cancellate pure Vergogna”, “Siete una Vergogna”, “Ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa, nemmeno quelli del GF”.

Qual è la verità su quel profilo Instagram?

In realtà non sappiamo se il profilo che ha scritto quei commenti sia proprio quello dell’ex marito di Adriana Volpe, che tempo fa lo aveva dovuto chiudere per aprirne un altro. Ad una semplice occhiata, però, sembra proprio lui, in quanto ci sono foto e video della bambina che difficilmente un profilo fake può avere.

Nel dubbio, però, Adriana Volpe ha cancellato il post, quasi a voler provare provare che, proprio per evitare polemiche con Roberto Parli, abbia preferito togliere la foto.

