Dopo la fine del reality, Roberto Parli e Andrea Denver si sono incontrati: come è andata lo ha raccontato lo stesso Parli sui social

Il rapporto fra Adriana Volpe e Andrea Denver all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è stato uno dei temi più dibattuti durante il reality: il marito di Adriana, Roberto Parli, si è ingelosito arrivando a scrivere lettere con richieste di chiarimento alla moglie “reclusa”, lei si è indispettita nei confronti del GF ed ha messo in atto una vera e propria protesta, infine è dovuta uscire a poche ore dalla finale per problemi di salute del suocero, venuto poi purtroppo a mancare.

Adriana Volpe Andrea Denver: cosa è successo con il marito Roberto

Va specificato che fra Adriana Volpe e Andrea Denver non è successo proprio nulla: i due sembravano essere soltanto amici e con le telecamere a seguirli h24 sarebbe stato difficile nascondere qualcosa. E mentre si moltiplicano le voci di una presunta crisi matrimoniale fra Adriana e Roberto, la coppia le smentisce presentandosi insieme alla reunion del GF organizzata da Fabio Testi: è proprio Roberto Parli a raccontarlo sui social, specificando anche che ha parlato con Denver e lo ha trovato un ragazzo simpatico.

“Giusto per chiarire: i social e i media sono liberi di commentare! Personalmente io non conosco Andrea quindi non mi permetterò mai di giudicarlo. Ho avuto l’occasione di parlare con lui e scambiare le mie opinioni; è stata una conversazione simpatica. Questo è tutto!”, ha scritto Parli su Instagram rispondendo ad un utente (fonte Youmovies)

Roberto Parli criticato su Instagram

E sempre su Instagram Parli viene quotidianamente criticato dai follower, che gli chiedono notizie della moglie e lo rimproverano perchè sembra non stare mai insieme a loro.

E’ accaduto anche dopo la pubblicazione di una foto in auto, scattata mentre era in fila verso il mare della Liguria: in molti sotto lo scatto hanno chiesto a Roberto dove si trovasse Adriana e perchè la famiglia non fosse riunita.

Nel frattempo, Adriana è impegnata con la partenza del nuovo programma che condurrà su Nove insieme ad Alessio Viola, che esordirà il 29 giugno: ha comunque trovato il tempo di incontrare un ex coinquilino del GF, Patrick, e di scattare con lui un selfie che è stato commentatissimo dai fan su Instagram.