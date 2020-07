Andrea Denver sarà ospite di Adriana Volpe e Alessia Viola a "Ogni mattina", su Tv8: parlerà anche della presunta crisi con la fidanzata Anna Wolf?

Sul loro rapporto molto, anzi moltissimo, si è detto e scritto: Adriana Volpe e Andrea Denver sono diventati molto amici durante l’esperienza del Gf Vip e lui, forse, si è anche preso una cotta per la conduttrice friulana. Adriana però non ha mai messo in dubbio il rapporto con il marito Roberto Parli, nonostante un momento di crisi dovuto anche alla gelosia di lui: tra Adriana e Andrea, insomma, non è mai successo nulla ma il gossip ci ha ricamato parecchio sopra.

LEGGI ANCHE: — Il marito di Adriana Volpe commenta Andrea Denver: le sue parole sul rapporto particolare con Adriana Volpe. Cosa è successo dopo il GF Vip

Adriana Volpe Andrea Denver di nuovo insieme in tv

Adriana Volpe sta conducendo il programma quotidiano “Ogni mattina”, su Tv8, insieme ad Alessio Viola e la prossima settimana, precisamente il 6 luglio, nel suo salotto sarà ospite proprio Andrea Denver.

Un momento molto atteso da tutti i fan (e ce n’erano molti!) che facevano il tifo per la coppia Andrea-Adriana, anche se nella realtà questa coppia non è mai esistita. Ricordiamo anche che, se Adriana è sposata ed ha una figlia, Andrea Denver è ancora ufficialmente fidanzato con una ragazza americana, Anna Wolf, anche se di fatto i due non si sono più visti dopo l’uscita di Andrea dal GF a causa dell’emergenza Coronavirus.

Andrea Denver e la fidanzata Anna Wolf: c’è crisi?

Andrea ha voluto però smentire le voci su una possibile crisi sentimentale fra lui e Anna, dichiarando a Ilvicolodellenews.it che l’assenza di foto di coppia sui profili social è da imputare solo alla loro distanza forzata:

“Non ci siamo ancora visti perché ci sono ancora limitazioni per agli spostamenti per il Coronavirus. Stiamo affrontando una grande prova, speriamo di sistemare nel migliore dei modi, purtroppo ancora non sono arrivati gli aggiornamenti riguardo la possibilità di viaggiare”, ha spiegato Denver.

Come detto, Andrea sarà ospite di Adriana e Alessio Viola a “Ogni mattina”: evidentemente il contenitore mattutino di Tv8 è tra i programmi a cui Denver è “autorizzato” a partecipare. E’ stato lui stesso infatti a spiegare, sempre durante la stessa intervista, che non è mai andato ospite nei programmi di Barbara D’Urso perchè ha dei vincoli lavorativi che gli vietano di partecipare ad alcuni programmi.

“Sono legato a determinate case di moda che non mi permettono di prendere parte a certi format televisivi, ho ricevuto tante proposte da essi anche in passato, però per questioni contrattuali lavorative, e anche per come sono fatto io, ho sempre declinato”