Ha perso talmente tanti chili da essere quasi irriconoscibile: Adele magra è ancor più bella e sensuale. Ecco le foto

Parlare con un grande star e non rendersene conto. È accaduto realmente, qualche giorno fa a una conduttrice polacca che ha disquisito di scarpe e tacchi alti con Adele ma non l’ha riconosciuto perché troppo magra. La cantautrice britannica in effetti ha perso molto peso e sfoggia una linea invidiabile.

Adele irriconoscibile, è dimagrita tantissimo

A raccontare il curioso aneddoto è stata la stessa Kinga Rusin, volto noto al pubblico polacco. La bella conduttrice ha trascorso qualche giorno a Los Angeles dove ha partecipato a una festa esclusiva. Al party privato organizzato da Beyoncé e Jay-Z c’erano davvero tanti invitati, circa 200 persone, molte delle quali grandi star internazionali.

Tra queste una irriconoscibile Adele, che è apparsa davvero molto magra. Sparite le sue forme morbide e generose la celebre cantante ora vanta una forma fisica invidiabile. “Abbiamo parlato di scarpe ma non l’ho riconosciuta. È magra come una virgola!” ha commentato in seguito sui social Kinga Rusin.

Il cambiamento di Adele

La notorietà per Adele è arrivata nel 2008 quando la sua straordinaria voce conquista il pubblico di tutto il mondo. Da allora il successo è stato inarrestabile, così come il suo cambiamento fisico. Di recente, infatti, la cantautrice britannica si sta mostrando sempre più in forma.

Alla festa hollywodiana di Beyoncé, si è presentata in tutto il suo nuovo splendore, indossando un bellissimo e sinuoso abito animalier luccicante che metteva in risalto le sue nuove, sensuali forme. Una bellezza, la sua, che è sempre stata evidente è che oggi, Adele, essendo più magra, svela in modo completo.

E voi, l’avreste mai riconosciuta?