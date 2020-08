Adele dimagrita, l’ultima foto in costume solleva polemiche: quel dettaglio non passa inosservato

Adele fa scoppiare la polemica dopo aver postato una foto in costume con la quale mostrava il suo fisico perfetto: è stata accusata di “appropriazione culturale”.

Le foto che mostrano Adele dimagrita sono sempre di più: la cantante ha perso circa 30 kg ma su di lei scoppia sempre più la polemica. Questa volta a fare andare su tutte le furie una certa fetta di pubblico è una sua foto in costume. Ma per quale motivo se la saranno presi con la cantante britannica? Cosa avrà mai combinato?

LEGGI ANCHE: — ‘Adele ha perso 30 Kg’, la dieta Sirt della cantante: il menu settimanale e cosa ha fatto per essere cosi in forma

Adele dimagrita in costume per il Notting Hill Carnival, ma divampa la polemica

Andiamo con ordine. Ogni anno, a fine agosto, a Londra si tiene il Notting Hill Carnival. Quest’anno, però, a causa della necessità di prevenzione anti-Covid, si è deciso di spostarlo online. Va da sé che molti VIP hanno deciso di festeggiarlo mostrando i loro festeggiamenti “privati”.

Tra di loro c’è Adele che non ha perso l’occasione per mostrare quanto sia dimagrita, sfoggiando il suo fisico perfetto in una foto in costume.

Adele accusata di “appropriazione culturale” finisce in tendenza su Twitter

Tutto assolutamente regolare, almeno a un primo sguardo. Se non fosse che il costume in questione comprenda un reggiseno con la bandiera giamaicana, delle piume, e i bantu knots (una tipica acconciatura afro).

Sui social network, quindi, in tanti hanno cominciato ad attaccarla anche pesantemente, accusandola di “appropriazione culturale” e facendola per questo finire in tendenza su Twitter.

Il semplice gesto di Adele di postare una foto in costume con alcuni simboli della comunità afro, ha infatti infastidito moltissimi membri (e non) della comunità, che hanno chiesto alla cantante di chiedere scusa e fare ammenda del suo gesto.

Arriveranno dunque le scuse di Adele? Oppure la polemica su di lei continuerà ancora per molto tempo? Come andrà a finire?

Photo Credits: Kikapress