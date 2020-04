Achille Lauro continua a stupire via social dalla sua originale quarantena, ma i fan si chiedono: che fine ha fatto Boss Doms?

E’ uno degli artisti più interessanti in circolazione e se il mondo non fosse forzatamente fermo a causa dell’emergenza sanitaria, probabilmente sarebbe già in giro nei palazzetti con un tour post-Sanremo: invece Achille Lauro è in lockdown come tutti noi, lui in una situazione (ma poteva essere altrimenti?) decisamente particolare.

Achille Lauro quarantena in un Airbnb

La quarantena di Achille Lauro, come lui stesso dichiara in una intervista a Radio Deejay, si sta svolgendo in un Airbnb di Roma: un appartamento semivuoto nel quale è rimasto bloccato insieme ad uno dei suoi fidi collaboratori e dal quale sta promuovendo l’uscita del suo ultimo brano, “16 marzo”.

L’unico mezzo di comunicazione con l’esterno sono i social, ma Achille Lauro è originale anche in questo, mai scontato e soprattutto non onnipresente in diretta come molti colleghi: lui comunica attraverso IG storie rigorosamente in notturna, come un film, e con foto scenografiche nelle quali ricalca lo stile visto sul palco dell’Ariston.

Che fine ha fatto Boss Doms?

In molti però si chiedono cosa ne sia stato dell’inseparabile Boss Doms, al secolo Edoardo Manozzi: dopo tante avventure insieme (tra cui quella di Pechino Express nel 2017), in questo periodo di lockdown non c’è rapporto nè contatto fra i due. Nessun post, nessuna interazione social, fosse anche un cuoricino su Instagram.

Boss Doms, apprendiamo anche in questo caso dai social è a casa con la compagna Valentina Pegorer e la figlioletta Mina, mentre nell’Airbnb di Roma Achille si trova insieme a Gow Muzik, alias Matteo Ciceroni, storico collaboratore dei due.

Lauro ed edoardo non sono un duo. Sono due artisti separati che hanno deciso di collaborare. Il percorso di lauro non è legato a quello di edoardo. Il fatto che dove vada uno, vada l’altro (in questo caso la warner) non è scontato per niente e per questo SONO TROPPO FELICEEE — Achille Lauro ⭐️ di Boss Doms (@ohdiounsexyshop) April 25, 2020

Tra Achille Lauro e Boss Doms c’è stato un litigio pre-quarantena rimasto congelato nel tempo? O forse è solo l’ennesimo coup de théatre organizzato dalla coppia? Forse non lo sapremo mai, o forse si: l’unico modo è restare collegati!