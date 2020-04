Street artist di tutto il mondo contro il coronavirus: Color4Action

Una iniziativa benefica della no-profit Yourban2030 e Dorothy Circus Gallery riunisce street artist di tutto il mondo: #Color4Action

Dopo aver raccontato l’emergenza globale attraverso i murales, Yourban2030 chiama a raccolta street artist da tutto il mondo per far fronte all’emergenza Covid.

Ospite a Ore 15 su Funweek per #Color4Action, Veronica De Angelis, presidente di Yourban2030.

La call Color4Action spiegata da Veronica De Angelis

Più di 40 artisti da tutto il mondo coinvolti in una call for action creativa e particolare per far fronte all’emergenza Covid: ognuno di loro ha realizzato e donato un disegno in bianco e nero che potrete scaricare e colorare a fronte di una donazione volontaria.

Il progetto vede la collaborazione con Dorothy Circus Gallery – istituzione nel mondo dell’arte contemporanea pop/surrealista, impegnata sin dalla sua nascita nella valorizzazione e nella promozione della street art.

Ecco come Veronica De Angelis ci ha spiegato #Color4Action:

“Siamo entusiasti! Non ci aspettavamo di riuscire ad entrare in contatto con tanti artisti e in paesi lontani come India, Perù, Hong Kong, il Sud Africa. Abbiamo chiesto a questi artisti di donarci un disegno in bianco e nero. Le persone poi avranno la possibilità di scaricare e colorare a casa previa una donazione fatta ad alcuni ospedali ed ong che troveranno sul sito. La cosa molto particolare è che non volevamo essere noi a decidere, a scegliere quale realtà avrebbe beneficiato di questa donazione – che è una donazione pensata per l’emergenza Covid sia a livello ospedaliero quindi un’emergenza immediata e odierna ma anche e soprattutto per il post-Covid. Ci sono delle realtà che a nostro avviso avranno degli strascichi molto più lunghi e dolorosi dei nostri”.

Per partecipare all’iniziativa, collegatevi al sito di Yourban2030. Previo versamento libero a una delle strutture inserite nella lista, potrete scaricare i disegni. Una volta colorati potranno essere spediti alla mail send@yourban2030.org ed essere selezionati dagli artisti stessi per entrare a far parte del primo Colouring Book mondiale della Street Art.

Gli artisti che hanno già aderito

Ahoy, Amlrumdame, Anahu, Andrea Wan, Athalia Lewartowski, Carlos Atoche, Damien Mitchell, Danielle Mastrion, Diamond, Dulk, Ellena Lourens, Fabio Petani, Gio Ro Mo, Gomez, Heberth Sobral, Hugo Salazar Chuquimango, Idro51, Iena Cruz, Ironmould, Jason Naylor, Jorghe, Keya Tama, Krayon, Louis Masai, Maupal, Max Papeschi, Memi Guilherme, Messy Desk, Mosa, Mrkas, Nielesh, Quinho, Okuda, Omer, Ozmo, Pantonio, Saicus, Solo, Tal Shetach, Violetta Carpino, Waone.