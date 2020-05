Ristrutturazioni e mercato immobiliare ai tempi del coronavirus

Tutto il tempo passato a casa vi ha fatto pensare a delle ristrutturazioni? Fatevi consigliare dall'esperta: Paola Marella è ospite di Ore15

Ristrutturazioni, croce e delizia di tanti italiani. Le nostre case ultimamente hanno tutta la nostra attenzione. Le abbiamo vissute e rese i nostri castelli. Ora diventano protagoniste e sono in arrivo nuove opportunità per chi vuole ristrutturare e non solo.

Ospite per Funweek ore 15.00 la signora delle case italiane, Paola Marella, conduttrice televisiva, architetto e mediatrice immobiliare, ci darà i consigli su come muoverci per ristrutturare, comprare e affittare ai tempi del coronavirus.

