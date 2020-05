Ristoranti, ristoratori, delivery e take away: un aiuto per la ripartenza? Nasce #iostoconiristoratori

In supporto ai ristoranti ed ai ristoratori che hanno patito le conseguenze di questa crisi sanitaria, parte la campagna #iostoconiristoratori

Ristoranti e ristoratori sono stati duramente colpiti da questa emergenza. Ora con i servizi di delivery e i take away le loro sorti forse si risolleveranno un poco. Ma dopo? Che cosa ne sarà dei nostri amati ristoranti? Come ricominciare a soddisfare il palato restando in sicurezza? Nasce #iostoconiristoratori: che cos’è? Come può aiutare operatori e utenti golosi a ricominciare a godersi i loro ristoranti preferiti?

Ce lo spiegano in diretta su Funweek ore 15.00 Gianluca Bernardi CEO di Virality e Giuliano Vita CEO di Dishcovery.

Una iniziativa pensata per ristoranti e ristoratori: ecco #iostoconiristoratori

Il settore digitale, in piena esplosione conseguentemente al lockdown, arriva in supporto di uno dei settori più colpiti dall’emergenza e del quale appare più lontana la ripresa: la ristorazione. Nasce così #iostoconiristoratori, campagna solidale che vede impegnate le aziende digitali a supporto della categoria del cosiddetto “food and beverage”.

Una vera e propria call to action che vede in prima linea un nutrito gruppo di influencer, oltre 80, chiamati a raccolta da Virality, la piattaforma italiana di influencer marketing su Instagram.

#iostoconiristoratori è un progetto virtuoso che vede una cordata di aziende legate allo sviluppo digitale mettere a disposizione gratuitamente tutte le proprie risorse per innovare il settore della ristorazione dotandolo di nuove possibilità legate al web e ai social, per riprendere la più presto l’attività, anche declinata sul digitale. Tra le aziende che hanno offerto il proprio know how, Virality in pochi giorni ha coinvolto oltre 80 influencer, che stanno pubblicando in queste ore 240 stories.

Destinatari? 150.000 persone su Instagram: grandi numeri che dimostrano la solidarietà del mondo social, ma anche la volontà di ripartenza. #iostoconiristoratori è un progetto guidato dalla startup Dishcovery, che ha chiamato, per il mondo social, Virality. Italiana under 35, Virality è la prima piattaforma end-to-end di Crowdfluencing Marketing e si occupa di creare contenuti, gestire campagne e trovare nuove modalità per migliorare l’esperienza e le performance dei brand su Instagram attraverso l’intelligenza artificiale. È guidata da un team ibrido composto da Data Scientist, Marketers e Developers.