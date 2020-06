In forma in 7 minuti: quali sono i circuiti migliori?

È possibile rimettersi in forma in 7 minuti di allenamento giornaliero? La costanza premia, si sa, ma è meglio farsi aiutare: ecco i consigli

In forma in 7 minuti: sarà vero? Come orientarsi tra le app di fitness? Segreti e trucchi… pillole di benessere, chicche nutrizionali. Continuiamo a cercare di stare in forma per la prova costume. Se le app propongono workout che promettono miracoli in soli 7 minuti di allenamento al giorno, c’è da fidarsi?

Guida ai tutorial, con Ilaria Berry e Marco Masoero ospiti per Funweek ore 15.00

